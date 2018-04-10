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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti... İranlı çocuk 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Haberi

Kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti... İranlı çocuk 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Haberi

30 MART 2018 TARİHİNDE GEÇİLEN HABERİN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

( BAYBURT ) BAYBURT

Hastane Yaşam Mücadelesi Cenaze İran Trafik Kazası 


- Bayburt'ta geçtiğimiz 29 Mart’ta meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan İran uyruklu Heliya Poormehdi (10), 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselmiş oldu. 29 Mart 2018 tarihinde gece saatlerinde Bayburt- Gümüşhane karayolu Akşar beldesi yakınlarındaki Aydıntepe yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, Serhat Güzel idaresindeki 16 DİP 92 plakalı otomobil kum birikintisine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bu kazanın ardından yoldaki menfez çalışması için kazılan 8 metre derinliğindeki çukura, Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden Alireza Bağhizadeh (39) kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil, ardından Bayburt- Trabzon hattında taşımacılık yapan bir firmaya ait Recep Kuyruk'un kullandığı 61 BT 285 plakalı minibüs düştü. Kazada, 5'i İranlı, 3'ü Türk 8 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralanan İran uyruklu Heliya Poormehdi, tedavi gördüğü Bayburt Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde dün gece hayatını kaybetti. Poormehdi'nin cenazesi, hastanedeki işlemleri sonrası Erzurum'daki İran Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Heliya Poormehdi'nin hayatını kaybetmesiyle kazada, 6'sı İranlı, 3'ü Türk, 9 kişi yaşamını yitirmiş oldu. (AA-AA)
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