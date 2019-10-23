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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada 10 kişi yaralanmıştı, o anların görüntüsü kameralarda

Kazada 10 kişi yaralanmıştı, o anların görüntüsü kameralarda

Mobese görüntüsü

Kamera Dikkatsizlik 

-Kaza anı
-Arşiv görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da geçtiğimiz aylarda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 4'ü çocuk 10 kişinin yaralandığı kaza anının kameraya saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Kaza, geçtiğimiz Haziran ayında Diyarbakır-Malatya ve Bingöl'e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı Kavşağında meydana gelmişti. S. A. idaresindeki 34 FK 0445 plakalı otomobil ile E. Y. idaresindeki 23 EP 857 plakalı araç çarpışmış, 4’ü çocuk 10 kişi yaralanmıştı. O kazanın saniye saniye Mobese kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle kavşaktan hızla geçmeye çalışan otomobil ile ana yola çıkan diğer otomobilin çarpışıp savrulmaları yer aldı.
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