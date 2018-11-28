Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza yerine gelen polis aracına minibüs çarptı: 1 yaralı Video

Kaza yerine gelen polis aracına minibüs çarptı: 1 yaralı Video

-İlk kazadan detaylar

İlk Müdahale Polis Aracı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Ambulans detayı
--Minibüsün ekip otosuna çarptıktan sonraki detaylar
--Çarpan minibüsten detaylar
--Polis ekip otosundan detaylar
--Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Facianın eşiğinden dönüldü, minibüs ortalığı birbirine kattı İSTANBUL

- Kartal D-100 karayolunda bir otomobil refüje çarptı kazada bir kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis aracına ise bir servis çarptı, bu kazada ise yaralanan olmadı. Olay, 04.40 saatlerinde, Kartal D-100 karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekin Karadağ yönetiminde ki 34 UT 4156 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan refüje çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan sürücü Tekin Karadağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis aracına çarparak durabildi Bu kazadan bir süre sonra aynı istikamette ilerlemekte olan 34 LAU 793 plakalı minibüs bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında, kaza üzerinde incelemede bulunan 34 A 93160 plakalı polis ekip otosuna çarptı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, yaralanan olmadı. Kazalara karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesine ait ekipler de kavşakta temizlik çalışması yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı