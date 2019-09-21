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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı

Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı

Kaza yapan araçlardan görüntü

Polis Aracı Hastane Felaket Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kazanın olduğu yerden görüntü
-Kaza yapan araçların kaldırılmasından görüntü
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Trafik polisleri kazadan yara almadan kurtulurken, kaza yapan ilk araçta bulunan bir kadın yaralandı İSTANBUL

- Beşiktaş Barbaros Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bağlantı yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobili kontrol etmeye gelen trafik polislerinin otomobiline başka bir otomobil arka tampon kısmından çarptı. Çarpmanın sebebiyle hurda yığınına dönen otomobildeki polisler kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada meydana gelen kaza saat 02.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BGZ 325 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak takla attı. Kazanın olduğunu ihbar alan trafik polisleri olay yerine intikal etti. Kazanın olduğu yere gelen trafik polislerinin otomobilini de başka bir otomobil arkadan çarptı. 34 AA 5635 plakalı polis otomobiline çarpan 14 AAP 091 diğer otomobil, trafik polislerinin otomobiline büyük oranda zarar verdi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazada yaralanan bir kadını alarak hastaneye götürdü. Polislerin, otomobil içerisinde olmamaları da büyük bir felaketi engelledi. Kaza sebebiyle bağlantı yolundaki trafik bir süre kontrollü olarak verildi.
Kazada zarar gören araçlarda çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazaların sebebi araştırılıyor.
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