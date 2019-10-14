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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza yerinde tespit tutanağı tutan sigortacıya otomobil çarptı Video

Kaza yerinde tespit tutanağı tutan sigortacıya otomobil çarptı Video

Mısır tarlasına giren hafif ticari araç

Trafik Kazası Polis Merkezi Alabalık Ticari Araç Mısır Tarlası 

-Polis ekiplerini kaza yerinde inceleme yapması
-Kaza yapan sürücünün olay yerine gelmesi
-Sigortacıya çarpan otomobil
-Sürücünün kaza anını polislere anlatması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da bir sigortacı, maddi hasarlı trafik kazasına tespit tutanağı tutmak için karayolu üzerinde fotoğraf çektiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Karaman-Kılbasan kara yolunun 3. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde hafif ticari araçla kamyonetin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bunun üzerine kazaya karışan araçların sürücüleri kaza tespit tutanağı tutturmak için sigortacılarını olay yerine çağırdı. Kaza yerine gelen sigortacı Selim Deveci, kaza tespit tutanağı için yoldan çıkarak mısır tarlasına giren hafif ticari aracın fotoğrafını çekmek için karayolu üzerine çıktı. Bu esnada Deveci’ye sürücüsü ve plakası alınamayan bir otomobil çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan Deveci, oradakilerin çağırdığı ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Deveci’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay anında orada bulunan tarla sahibi Ömer Yıldım, karayolu üzerinde maddi hasarlı kazanın olduğunu belirterek, “Kaza yapan araçlardan hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek mısır tarlasına girdi. Mısır tarlasına giren aracın sürücüsü sigortacısını çağırdı. Sigortacı olay yerinde yer tespiti yaparken karayolu üzerinde bir araç çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı” dedi.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, Deveci’ye çarpan sürücü Mustafa C. (60), 70 AAF 316 plakalı otomobili ile olay yerine geldi. Sürücü Mustafa C., polislere, “Bir vatandaş yolun ortasında duruyordu frene bastım ama duramadım ve ona çarptım. Olay yeri çok kalabalık olduğu için beni dövecekler sandım. Koktuğum için Kılbasan köyündeki evime gittim ve sonra olay yerine tekrar geldim” dedi.
Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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