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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardı

Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardı

- Çocuğun suya düşmesi ve arkadaşının kurtarması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Boğulma Tehlikesi Kamera Güvenlik Kamerası Sudan Sulama Kanalı 


- Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaza yem verirken sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuğu, aynı yaştaki arkadaşı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün saat 15.37'de Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde meydana geldi. 9 yaşındaki Ahmet Efe Üzeler, arkadaşı ile parkta bulunan kazlara yem atıyorlardı. Kazlara yem atarken bir anda yanındaki arkadaşı suya düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan Ahmet Efe Üzeler, arkadaşını yakalayarak sudan çıkardı. O anlar ise güvenlik kamerası ile saniye saniye yansıdı.
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