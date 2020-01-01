Kaza yaptılar yaralı halde otomobili bırakıp kaçtılar Video



- Sivas’ta direğe çarparak durabilen alkollü sürücü ve 4 yolcu aracı olay yerinde bırakıp yaralı halde kaçtı Edinilen bilgilere göre kaza Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halil Rıfat Paşa köprülü kavşağında meydana geldi. Alkollü olduğu düşünülen ve sürücüsü belirlenemeyen 58 DK 539 plakalı otomobil, kavşağı geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Otomobil içerisinde bulunan sürücü ve 4 yolcu otomobili olay yerinde bırakarak yaralı halde kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler otomobil üzerinde yaptığı incelemenin ardından otomobili çekici vasıtasıyla otoparka kaldırdı. Yaralı halde kaçan sürücü ve yolcular polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.



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