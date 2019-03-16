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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yaptığı otomobili tamir ettirmek için hırsızlık yaptı

Kaza yaptığı otomobili tamir ettirmek için hırsızlık yaptı

şüphelinin hastaneye getirilişi

Polis Aracı Hastane Trafik Kazası Hırsız Polis Ekipleri 

-hastane çıkışı ve polis aracı hareket
-çalınan malzemeler detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta arkadaşının otomobiliyle trafik kazası yapıp aracı tamir ve masraflarını çıkartmak için 3 farklı otomobilden hırsızlık yapan bir kişi suç üstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 3 farklı otomobilden kapıya anahtar uydurmak ve kelebek camı kırmak suretiyle 3 adet oto teyp, 2 adet panzut , 8 adet kayık hoparlör, 1 adet çekme halatı ve 1 adet akü takviye kablosu çalan şahıslar, polis ekipleri tarafından son işlerinde suçüstü yakalandı. Ellerinde malzemeler ile polis ekiplerine yakalanan suç kayıtları olan Abdulkadir E. ve M. T.(17) Asayiş şube ve Dulkadiroğlu İlçe Emniyet ekiplerince yakalandı. Şüpheli Abdulkadir E. itirafında, bir gün önce bir arkadaşından emanet aldığı 27 plakalı otomobil ile küçük bir kaza yaptığını, bunun üzerine masrafları karşılamak için M. T. ile birlikte hırsızlık yapmaya karar verdikleri öğrenildi. Suçüstü yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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