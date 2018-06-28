Kaza yaptı, yedek parça için araç çaldı, 200 kamera incelenerek yakalandı

-Araçlardan genel ve detay görüntü

-Aracı çalan zanlının fotoğrafı



( ADANA -HD)- Adana'da kaza yaptığı hafif ticari aracın yedek parçasını temin etmek için aynı marka ve model aracı çalan zanlı polisin 200 kamera görüntüsünü incelemesinden sonra yakalandı- Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ADANA



Adana'da kaza yaptığı hafif ticari aracın yedek parçasını temin etmek için aynı marka ve model araç çalan zanlı polisin 200 kamera incelemesinden sonra yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, Ali A. sabah kalktığında hafif ticari aracının yerinde olmadığını fark edince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine başvuru yaptı. Polis olay yerinde gelerek bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 200 kamera görüntüsü izlendikten sonra aracı Abidin B. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Polis zanlıyı yakalayıp emniyete getirdi. Yapılan çalışmada zanlının 01 EVP 59 plakalı hafif ticari aracıyla kaza yaptığı, aracını tamir ettiremeyince aynı marka ve modeldeki Ali A.'ya ait aracı çaldığı belirlendi. Polisler hafif ticari aracın da Yüreğin ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir iş yerine gittiğini saptadı. Buraya baskın yapan polis, iki araca da el koydu. Abidin B. emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

