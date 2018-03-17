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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Araçtan detay

Akalan Irak 

-Otobüsten detay
-Olay yerinden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobil, otobüse arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün yaralı arkadaşlarını araçta bırakıp kaçtığı iddia edildi. Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AS 913 plakalı otomobil, Abdullahpaşa mahallesi gitmekte olan 23 LT 820 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken sürücünün ise arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtığı iddia edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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