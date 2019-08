Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

-Kazayı gören vatandaş röp.

( ANTALYA )- 6 kişinin yaralandığı kazada şoka giren sürücünün eşi bir an olsun kocasının yanından ayrılmadı, sık sık kolunu tuttu ANTALYA



- Antalya’da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü olayın şokunu atlatmazken, eşinin kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen kadının ise onun bir an olsun yanında ayrılmayıp sık sık kolundan tuttu. Kaza, akşam 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi ile Köroğlu Bulvarı’nın kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi istikametine doğru giden 07 BRT 63 plakalı otomobil sürücüsü, Köroğlu Bulvarı’na döneceği sırada karşıdan gelen Celal Çeltek’in kullandığı 07 AED 607 plakalı açık kasa kamyonetle çarpıştı. İki araç çarpmanın şiddetiyle bulvar ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve araçtaki 4 kişi yaralandı, kamyonet sürücüsüyse kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin ağır yaralandığı öğrenildi. Kazayı gören bir vatandaş, otomobilin yan yola girmeyip sola dönülmesi yasak olan bölgeden sola dönüş gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Bir an olsun kolunu bırakmadı Trafiği bir süre aksatan kazada şoka giren kamyonet sürücüsü Celal Çeltek’in kaza geçirdiğini duyan eşi, olay yerine geldi. Bir an eşinin yanından ayrılmayan kadın, onu sakinleştirmek için sık sık yüzüne su döktü, kolunu tutarak teselli etmeye çalıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çeltek, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi de ambulansta kendisine refakatçilik yaptı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı, hasar gören kamyonet de yol kenarına alındı. Polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor. (SM-