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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yapan yaralı, telefonunu elinden bırakmadı

Kaza yapan yaralı, telefonunu elinden bırakmadı

KAZA YERİ

Hastane Cep Telefonu Irak 

-HASTANEYE GETİRİLEN YARALI MOTOSİKLETLİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde traktörle çarpışan motosikletli yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosikletli, cep telefonunu elinden ayırmadı. Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Bahçekent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Tansu İskeçeli’nin (31) kullandığı 54 E 6228 plakalı motosiklet, Eski Keşan Yolu sokağına sapan Mehmet Ali Çakmak (83) yönetimindeki 59 AN 694 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin, sedyede hastaneye taşınırken cep telefonunu elinden ayırmaması ise dikkat çekti.
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