Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

- İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı. İzmir-İstanbul Seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanına inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan uçağın İzmir-İstanbul Seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 17.23’te İzmir’den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanına teker koyduğu görülüyor. (MB-
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