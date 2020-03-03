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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kaza yapan uçağın pilotunun tutuklanmasına avukatından itiraz

Kaza yapan uçağın pilotunun tutuklanmasına avukatından itiraz

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tutuklama Kararı Uçak Kazası 


- Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanan kaptan pilot M.A.’nın avukatı tutukluluğa itiraz etti.Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan uçağın kaptan pilotu M.A., “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Şüpheli pilot M.A.’nın avukatı Melih İhsan Şahin, tutuklama kararını veren Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını ve müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.5 Şubat 2020 tarihinde uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaptan pilot M.A. ve yabancı yardımcı pilot F.P. hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.
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