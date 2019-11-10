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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü - BOLU

Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü - BOLU

- Olay yerinden detaylarBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan tırdaki 8 sıfır otomobil hasar gördü.Alınan bilgiye göre, Kocaeli'den Adana'ya sıfır otomobil taşıyan Mehmet U. idaresindeki 06 JSY 73 plakalı tır, otoyolun Bolu kesiminde dorsesinin gövdeden ayrılması nedeniyle makasladı.Kaza nedeniyle 2'si tırdan düşen 8 sıfır otomobil hasar gördü.Yaralanın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.Kaza yapan tırın ve otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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