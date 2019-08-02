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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kaza yapan tır orman yangınına neden oldu - BOLU İzle

Kaza yapan tır orman yangınına neden oldu - BOLU İzle

- Mengen - Bolu kara yolu - Yaralılardan detaylar - Olay yerinden detaylarBOLU (AA) - Bolu 'da kaza yaparak yanmaya başlayan tır, orman yangınına neden oldu.Alınan bilgiye göre, Mengen - Bolu kara yolundan Bolu istikametine seyreden Yetkin Yılmaz idaresindeki 78 BP 526 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşçılar Köyü mevkinde yol kenarındaki çam ağaçlarına çarparak yanmaya başladı.
Tırda başlayan yangın kısa sürece çarptığı çam ağaçlarına da sıçradı.Kaza yapan tırın sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yanan tırdan inerek itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Meydana gelen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 10 metrekarelik ormanlık alanda zarar gördü.Öte yandan kazada yaralanan tır sürücüsü Yetkin Yılmaz ile yanından bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu 'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Orman Yangını Direksiyon Yangına Müdahale 

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