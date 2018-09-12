Kaza yapan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular

-Yaralı sürücüye yapılan müdahale

-Vatandaşlar

-Sürücüye boyunluk takılması

-UMKE aracı

-Aracın içerisi

-Vatandaşın özel eşyaları çantaya bırakması

-Ambulansın gelişi

-Sedyeye konulması

-Ambulansa taşınması

-Sürücünün çantasının ambulansa konulması

-Olayı gören vatandaşın konuşması

-Kazanın başladığı yer



( DİYARBAKIR )-Sürücüye ilk müdahaleyi tatbikattan dönen UMKE ekibi yaptı- Duyarlı vatandaşlar sürücünün özel eşyalarını bir çantaya koyarak ambulansa bıraktı DİYARBAKIR



- Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen UMKE ekibi yaparken, duyarlı vatandaşlar da sürücünün araçta bulunan ve etrafa dağılan özel eşyalarını toplayarak ambulansa bıraktı. Kaza, Silvan Yolu 30’ncu kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Silvan istikametinden Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 47-PF-506 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yolun sağında bulunan tarlaya giren araç yaklaşık 150 metre boyunca taklalar atarak durabildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen ve tatbikattan döndükleri öğrenilen UMKE ekibi gerçekleştirdi. UMKE ekibi, yaralı Z.Y.’ye İlk müdahaleyi yaptıktan sonran ambulans gelen kadar başında bekledi. “Duyarlı vatandaşlar özel eşyaları topladı” Bu sırada sürücünün, etrafa dağılan ve araçta bulunan özel eşyaları bazı duyarlı vatandaşlar tarafından toplanarak çantasına bırakıldı. Kısa sürede 112 Acil Servis ekiplerinin gelmesiyle birlikte sürücü Z.Y. vatandaşların da yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Sürücünün özel eşyalarının bulunduğu çanta da vatandaşlar tarafından ambulansa konularak emniyete alındı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Z.Y.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken vatandaşlar aynı yol üzerinde kazaların sürekli yaşandığını belirterek, hız yapmanın önüne geçilmesi için yetkililerin bölgeye trafik denetleme sistemi ve mobese yerleştirmesini istedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

