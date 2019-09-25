Kaza yapan sürücüye sağlık görevlilerinden hassas müdahale - ERZİNCAN Video
- Yaralıların 112 Acil sağlık ekipleri tarafından sıkışan araçtan çıkarılması - Yaralının ambulansa alınması - Kaza yerinde polis ekiplerin inceleme yapması Kaza yapan sürücüye sağlık görevlilerinden hassas müdahale - Erzincan 'da bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu biri kadın 3 kişi yaralandı - Kazada ön kısmı hasar gören kamyonette sıkışan sürücü, sağlık ekiplerince araç içinde boyun ve omurga kırığı ihtimaline karşın sedyeye alınıp ambulansa taşındıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Mert Çelebi'nin (25) kullandığı 24 AT 968 plakalı kamyonet, Erzincan - Çağlayan kara yolu Terzibaba Mezarlığı karşısındaki beton santrali önünde Ömer Faruk Savaş (20) idaresindeki 06 DT 5296 plakalı otomobille çarpıştı.Olayda her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Zeliha Gelengeç (25) yaralandı. Kazada Çelebi, ön kısmı hasar gören araçta sıkıştı.Kazanın ardından olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri çağrıldı.Sağlık ekipleri Savaş ve Gelengeç'i ambulansa alırken bir taraftan da kamyonette sıkışan Çelebi'ye müdahale etti.Çelebi'nin boyun ve omurga kırığı olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, boyunluk taktıkları Çelebi'yi omurga kırığı ihtimaline karşı araç içinde sedyeye alarak ambulansa taşıdı.Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım