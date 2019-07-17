Kaza yapan sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada

-sürücülerin birbirine saldırması

-diğer vatandaşların "kazadır" diyerek kavgayı ayırmaya çalışması



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da kaza yapan araç sürücülerinin tekme tokat kavga ettiği anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil, sürücülerin birbirine yol vermek istememesi nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlarda hafif hasar oluşurken araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirini yumrukladığı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, araya giren vatandaşlar kavga edenleri ayırmakta güçlük çekti.

