Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaza yapan sürücü otomobilini terk etti - KOCAELİ

Kaza yapan sürücü otomobilini terk etti - KOCAELİ

- Kazaya karışan otomobillerden görüntüler - Olay yerinden detaylarKaza yapan sürücü otomobilini terk ettiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.Alınan bilgiye göre, D - 100 karayolunda Ankara istikametine giden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 YV 598 plakalı otomobil, Tatlıkuyu mevkisinde kontrolden çıkarak Mustafa A'nın kullandığı aynı yönde giden 34 KP 8607 plakalı otomobile çarptı ve ters döndü.Sürücülerden Mustafa A, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 41 YV 598 plakalı aracın sürücüsünün kaçtığını belirledi.Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede ulaşım, kazalı otomobillerin olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normale döndü.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Bild Polis Ekipleri Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı