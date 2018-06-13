Kaza yapan sürücü hastaneye gitmek yerine devrilen aracının başında bekledi

-SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK EKİPLERİ İLE DİYALOĞU

-EKİPLERİN ISRAR ETMESİ

-DİĞER ARAÇ SÜRÜCÜSÜ NECATİ P. RÖP



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta pikap ile çarpışması sonucu devrilen aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen tedaviyi kabul etmeyerek aracının başında bekledi. Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Üzülmez 1 Tüneli çıkışında meydana geldi. Zonguldak'tan Devrek istikametine Murtaza Ç.; idaresindeki 34 JN 6780 plakalı pikap ile seyir halindeyken tünelin girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve yol çalışmasında görevli Necati P. idaresindeki 06 DP 0719 plakalı pikap ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç yolun kenarına devrildi. Kazada Murtaza Ç. idaresindeki araçta bulunan yakını Satılmış Y. (81) ise kolundan yaralandı. Sürücü tedaviyi kabul etmeyip, aracının başında bekledi Olay yerine gelen sağlık ekipleri bulunduğu yerden çıkartılan yaşlı adamı ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Devrilen panelvan aracının sürücüsü Murtaza Ç. ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Sağlık ekipleri kaza sebebiyle yaralanmış olabileceğini hatırlattığı sürücü, "Benim korkacak bir şeyim yok. Benim aracımın başında kimse yok' yanıtını verdi. Ekiplerin ısrarlı şekilde, 'Polis ekipleri gelecek zaten. Arabana hiç bir şey olmaz. Sağlık kontrollerini yaptıralım" demelerine rağmen sürücü, aracının başından ayrılmak istemediğini söyledi.



Tansiyonunu ölçtürdükten sonra ambulanstan inerek aracının başında bekleyen sürücü, "Ben aracımın başında olayım. Ne olacağı belli olmaz. Araba yansa da umurumda değil ama çocuklarım buraya gelince ben yine giderim hastaneye" yanıtını verdi. Olay anını anlatan diğer aracın sürücüsü Necati P., "Biz yolun bu tarafına geçtik. Çok süratli geliyordu. Biz bu tarafa geçmeye çalışırken son anda yakalandık. Biz yolun karşısına geçiyorduk. Tünelden çıktı. Bizde iki kişiyiz, onlar da iki kişi. Sonra arabası çarpmanın etkisiyle devrildi" dedi.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri de kazaya ilişkin tutanak tuttu. Hastanedeki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (OA

