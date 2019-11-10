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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi - BURSA Video

Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi - BURSA Video

- Mudanya Yolu Caddesi Acemler Kavşağı - Kaza yapan aracın mağazaya girmesi - Bariyerlere çarpan diğer araç - Trafik polislerinin sürücüye alkolmetreyi üfletmek istemesi - Sürücünün cihazı üflememesi Bursa 'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemediBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, başka bir otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, alkollü olduğu gerekçesiyle alkolmetreyi üflemek istemedi.Ruhen K'nin idaresindeki 16 CJH 86 plakalı otomobil, Mudanya Yolu Caddesi Acemler Kavşağı'nda, aynı istikamette gitmekte olan Celalettin P'nin yönetimindeki 10 V 2145 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle Celalettin P'nin kullandığı araç yol kenarında bulunan bir mağazaya girdi. Ruhen K'nin idaresindeki araç ise bariyerlere çarparak durdu.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki sürücüyü de ayakta tedavi etti.Trafik polisleri, Ruhen K'ye alkolmetreyi üfletmek istedi ancak sürücü alkollü olduğunu kaydederek, cihazı üflemeyi reddetti.İki aracın kullanılamaz hale geldiği kaza sonrasında kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Polis 

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