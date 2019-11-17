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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaza yapan şoför araçta sıkıştı...Kurtarma anları kamerada Haberi

Kaza yapan şoför araçta sıkıştı...Kurtarma anları kamerada Haberi

KAZA YAPAN ARAÇ

İlk Müdahale Tır Şoförü Kamera Sağlık Ekipleri Trol 

-KAZA YAPAN ŞOFÖRÜN KURTARILMA ÇALIŞMASI

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nurdağı ilçesi otoyolunda kontrolü kaybederek kaza yapan tır şoförü araçta sıkıştı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Bulat idaresindeki özel bir şirkete ait soğuk zincirle sebze taşıyan 34 JP 7323 plakalı tır, Nurdağı - Gaziantep otoyolunun 5. kilometresinde bir anda kontrolü kaybederek yol ortasında bulunan orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan araç sürücüsü İbrahim Bulat’ı olay yerine çağrılan Nurdağı İtfaiye Amirliği personelleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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