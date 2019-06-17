Kaza yapan otomobile yardım için gittiler, arkadan gelen aracın altında kaldılar: 4’ü ağır 5 yaralı

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( DİYARBAKIR )- Kaza yapan otomobile yardıma koştular iki araç arasında sıkıştılar- Can kurtarmaya giderken canından oluyorlardı DİYARBAKIR



- Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri 5. Kilometresinde kaza yapan otomobile yardıma gelen vatandaşlara arkadan gelen araç çarptı 4’ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır Şanlıurfa yolu 5. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 60 HG 490 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara yardıma koşan çevredeki vatandaşlar arkadan gelen 34 RP 7948 plakalı hafif ticari araç kaza yapan otomobile çarparak 3 kişiyi iki araç arasında sıkıştırdı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. 4’ü ağır 5 yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan yaralıların aileleri olay yerinde sinir krizi geçirirken güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılarak kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. (MB-

