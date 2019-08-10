Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı Video

--İtfaiye, Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

--Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

--Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’nın Çankaya ilçesinde, belediye temizlik aracına arkadan çarpan hafif ticari otomobilin sürücüsü kabin içerisine sıkışırken yanında oturan yolcu, arkadaşını bırakarak kayıplara karıştı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Dalgıç (24) yönetimindeki 06 AB 7902 plakalı hafif ticari araç, Ulus istikametinde ilerlerken, Kazım Karabekir Alt Geçidi’nin çıkışında belediyeye ait temizlik yapmakta olan 06 AZ 9080 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kabin içerisine sıkışarak ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Burak Dalgıç ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Kazada, sürücü ve yanında bulunan henüz kimliği belirlenemeyen yolcu ve belediye aracının sürücüsü yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. ‘Aranmam var’ diyerek kaçtı Çevredeki vatandaşların ve işletme çalışanlarının yardım etmek için koştuğu kaza yerinden uzaklaşmaya çalışan yaralı yolcu, vatandaşların uyarıları üzerine ‘Ağır Ceza Mahkemesinde aranmam var gitmem gerek’ diyerek olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra otomobilde sıkşan sürücüyü aracın kapısını kırarak çıkaran görgü şahitleri, kimliği belirsiz yolcunun ağır yaralanan arkadaşını ‘bir şey olmaz’ diyerek olay yerinde bırakıp kaçtığını belirtti.

Kazada, kabin içerisine sıkışan sürücü Dalgıç ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak üzere çalışma başlattı.

