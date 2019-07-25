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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaza yapan otomobil ters döndü

Kaza yapan otomobil ters döndü

- Kaza yapan araçlardan detaylar

İlk Müdahale Bild Sağlık Ekipleri 

-- Olay yerinden detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da hafif ticari araca çarpan otomobil, ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 16.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Ayakkabıcılar sitesi içerisinde meydana geldi. Ayakkabıcılar Sitesi içerisine giren Halit Y.(38) yönetimindeki 48 V 0270 plakalı otomobil, site içerisinde seyir halinde olan Halit O.(30) idaresindeki 10 KC 484 plakalı hafif ticari aracın ön kısmına çarpması sonrasında takla attı. Park halindeki 45 KZ 844 plakalı hafif ticari araca çarparak durabilen 48 V 0270 plakalı araç içerisindeki sürücü Halit Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan sürücü Halit Y.’ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Halit Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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