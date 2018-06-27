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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza yapan otomobil Asi Nehri’ne düşmekten son anda kurtarıldı Video

Kaza yapan otomobil Asi Nehri’ne düşmekten son anda kurtarıldı Video

Kaza yapan otomobil

Korkuluk Bild Direksiyon 

-Zarar gören bariyerler
-İtfaiye müdahalesi

( HATAY )- Hatay’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Asi Nehri bariyerlerine çarptı HATAY

- Hatay’ın Antakya İlçesi Cumhuriyet Anıtı Meydanında meydana gelen kazada direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından Asi Nehri bariyerlerine çarptı. 31 Z 2052 plakalı araç içerisinde bulunan iki kişinin arka kapıdan çıkarıldığı kazada, ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.
Kazanın şiddetiyle korkulukları aşan otomobil Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin çektiği halat yardımıyla nehre yuvarlanmaktan son anda kurtarıldı. Geri geri çekilen otomobil çekiciye bindirilerek olay yerinden kaldırıldı. Zarar gören Asi Nehri bariyerlerinde yaşanabilecek olumsuz bir durumu engellemek için onarım çalışmaları yapıldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu iddia edilen kazanın ardından Trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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