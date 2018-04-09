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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza yapan otobüsten para çaldılar - ŞANLIURFA

Kaza yapan otobüsten para çaldılar - ŞANLIURFA

- Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler - Otobüs şoförü Mahmut Durmaz ile röportaj - Şanlıurfa 'da 6 kişinin hafif yaralandığı trafik kazası sırasında, kazaya karışan halk otobüsündeki kasadan para çalındığı iddia edildiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da trafik kazasına karışan halk otobüsünün kasasındaki parayı çaldılar.Alınan bilgiye göre, Mahmut Durmaz idaresindeki 63 H 0207 plakalı özel halk otobüs, 11 Nisan Stadı önünde, S.E'nin kullandığı 63 N 5176 plakalı minibüs çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan otobüsteki 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Otobüs şoförü Durmaz, gazetecilere, kaza sonrası hasar tespiti için aracından indiğini söyledi.

Kazayla ilgilendiği esnada kasasındaki yaklaşık 500 liranın çalındığını öne süren Durmaz, "Yolcu indirirken arkadaki aracın suratı fazla olduğu için gelip çarptı. Kaza sonrası mecburen aşağı inmek zorunda kaldım. Trafiğe rapor verirken o arada parayı çalmışlar." dedi.
Otobüste parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Parmak İzi Trafik Kazası Halk Otobüsü Hasar Tespit Polis Ekipleri 

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