Kaza yapan motosiklet sürücüsünün hayatını kaskı kurtardı

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( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüsle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, başına taktığı kaskın hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Alanyurt istikametinden İnegöl ilçe merkezine seyreden Haydar K. yönetimindeki 16 CER 06 plakalı minibüs, Bursa istikametine doğru dönmek istediği sırada aynı istikametten gelen Halil G.’nin kullandığı 16 KRG 53 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletle birlikte yerde sürüklenen sürücü yaralandı. Taktığı kask sonucu kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu, kazayla alakalı tahkikat başlatıldığı bildirildi.



