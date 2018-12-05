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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza yapan minibüsten kurtulan çocuklar babalarını son yolculuğuna uğurladı

Kaza yapan minibüsten kurtulan çocuklar babalarını son yolculuğuna uğurladı

Kaza yapan araçtan detay

Köy Mezarlığı Cemevi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan aracın bulunduğu yere Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin ulaşmaya çalışması
-Cenaze töreninin düzenlendiği köy cemevinden detay
-Anne İpek ve çocuklarının açıklamaları

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'ın Refahiye ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren 2 çocuk babası Erkan C. son yolculuğuna uğurlandı. Kaza yapan minibüsten kurtulup eve kadar yürüyen çocuklar ise yaşadıkları şokun etkisini atlatamadıkları görüldü.
Erzincan’ın Refahiye ilçesi ile Karayaprak köyü arasındaki karayolunda meydana gelen kazada 24 M 6072 plakalı minibüs, sürücüsü Erkan C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmıştı. Araçta bulunan 11 yaşındaki S.C. ve 8 yaşındaki D.C. yaralı olarak kurtuldukları kazada yaklaşık 20 kilometre boyunca yürüyerek evlerine ulaşarak durumu annelerine iletmişti. Anne İpek C. İse yaşadığı şok sonrası durumu yetkililere haber verdi. Kaza yerine ulaşan 112 acil sağlık ekipleri Karayaprak köyü muhtarı Erkan C.'nin cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler şarampole devrilen minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak üzere çalışma başlattığı görüldü.
Kaza yapan minibüsün içinden sağ olarak kurulan 8 yaşındaki D.C., minibüsün lastiklerinin döndükten sonra şarampole yuvarlandıklarını ve ağaca çarparak durduklarını ifade ederek, kafasını vurduğu için kaza sonrasını hatırlamadığını kaydetti.
Kaza yapan minibüste yaşamını yitiren Erkan C.'nin eşi İpek C. ise çocuklarının sabaha doğru eve geldiklerini belirterek, kaza yaptıklarını ve babalarını uyandıramadıklarını öte yandan babalarının cep telefonunu bulamadıkları için kendilerine ulaşamadıklarını anlattı. Yaşamını yitiren Erkan C. için Erzincan’ın Refahiye ilçesi ile Karayaprak köyü Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Ardından dualarla köy mezarlığına defnedildi.
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