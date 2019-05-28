Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kaza yapan kamyonda can pazarı

Kaza yapan kamyonda can pazarı

Olay yerinden görüntü

Acil Servis Ağır Yaralı 

-Sıkışan şoför
-Vatandaş ve itfaiye ekiplerinin sıkışan şoförü çıkarma çalışması
-Şoförün çıkarılması
-Ambulansa taşınması
-Kaza yapan araçlar
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Uyuklayan şoför tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı- İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, sıkışan şoförü kurtarmak için seferber oldu DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, iddiaya göre sürücüsü uyuklayan kamyon, buğday yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Olay, Diyarbakır-Silvan karayolu 20. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolda uyuklayarak seyir halinde ilerleyen 17 GE 861 plakalı kamyon sürücüsü, süratle önündeki buğday yüklü 17 LG 878 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun ön tarafı hurdaya dönerken, ismi öğrenilemeyen sürücü de araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekipleri kamyona sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Ağır yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri acil servisine kaldırıldı. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
İki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Varİki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Var
2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!
Kaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya ÇalıştıKaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalıştı
3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış
Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın ÖldüSokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın Öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı