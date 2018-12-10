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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza yapan kamyon tabur komutanlığı duvarına çarpmadan durdu

Kaza yapan kamyon tabur komutanlığı duvarına çarpmadan durdu

Tokat’ta toprak alana çarparak ön tarafı şaha kalkan kamyon

Karayolları Hafriyat Kamyonu Tabur Komutanlığı Polis Ekipleri Direksiyon 

-Jandarma özel harekat komutanlığı duvarına metreler kala duran kamyon
-Kamyonun çarptığı otomobil
-Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri
-Bir vatandaşın karayollarına tepkisi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, otomobile çarptıktan sonra sürüklenerek Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu Komutanlığı duvarına metreler kala durdu. Kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat-Niksar Karayolu Gümenek mevkinde yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda M. G. (25) idaresindeki 60 NR 078 plakalı hafriyat kamyonu karşı yönden gelen A.S (25) idaresindeki 60 AAE 910 plakalı otomobile çarptı. Yağmur yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yaklaşık 100 metre sürüklenerek yol kenarındaki Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı duvarı önündeki toprak yığılı alana saplandı. Çarpmanın etkisi ile ön kısmı havada kalan kamyon Jandarma Özel Harekat Taburu komutanlığı duvarına metreler kala durabildi. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada otomobilde bulunan yolculardan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Duble yol çalışmalarının arasındaki tamamlanmayan bölgede kalan yolun yağışı havalarda kayganlaştığını ileri süren vatandaşlar karayolları ekiplerinin önlem almasını istedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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