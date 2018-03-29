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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaza yapan iki araç tramvay durağına çarptı - İZMİR Video

Kaza yapan iki araç tramvay durağına çarptı - İZMİR Video

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan görüntü - Ekiplerin çalışmalarından görüntü İzmir 'de kaza yapan iki araç tramvay durağına çarptı - Konak ilçesinde tramvay seferi olmayan bir saatte meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde kaza yapan iki aracın tramvay durağına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Konak istikametine seyreden İ.O'nun kullandığı 34 BBU 865 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Tramvay Durağı yakınında kontrolden çıkarak aynı yöne giden Türker Yurtseven (58) yönetimindeki 06 BK 9266 plakalı hafif ticari araca çarptı. Olayın etkisiyle savrulan araçlar tramvay durağına çarparak durabildi.Kazada, sürücülerden Yurtseven yaralandı, İ.O. ise olay yerinden uzaklaştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yurtseven'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer sürücü İ.O. ise gözaltına alındı.Öte yandan, kazanın tramvay seferi yapılmayan bir saatte meydana geldiği ve durakta hiç kimsenin olmadığı belirtildi.

Polis Hastane Bild Trol 

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