Kaza yapan araçtan çıkan çocuklar gözyaşlarına boğuldu İzle

-Polis ekiplerinden detay

-Kaldırımda oturup ağlayan kardeşlerden detay

-Annenin çocukları ile birlikte oturması ve sakinleştirmesi

-Genel detaylar



( KAYSERİ )- Kayseri'de iki otomobil çarpıştı KAYSERİ



- Kayseri'de meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza yapan araçtan çıkan iki kardeş refüjde birbirine sarılarak ağladı. Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı ile Hasan Esat Işık Bulvarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 38 TP 390 plakalı otomobil ile 31 V 5402 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde büyük hasar oluştu. Kaza sonrasında 31 V 5402 plakalı otomobilde bulunan iki kardeş polis ekiplerinin de yardımı ile araçtan çıkarıldı. Kaldırımda oturan kardeşler kazanın şokuyla gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuklar anneleri tarafından sakinleştirilirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

