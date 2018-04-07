Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yapan araçlara başka araç çarptı: 2 ölü 2 yaralı Video

Kaza yapan araçlara başka araç çarptı: 2 ölü 2 yaralı Video

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri ambulansa koyulurken görüntü

Güvenlik Önlemi Alabalık Kışla 

-Kalabalıktan görüntü
-Kazadan görüntü
-2 araçtan grüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de kavşakta iki otomobil maddi hasarlı kaza yaptı, güvenlik önlemi almaya çalışan yayalara üçüncü araç çarptı. Baba ve damadı olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde’nin Ulukışla İlçesine bağlı Güney köyü kavşağında meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen yönetimindeki 33 NPP 81 ile 51 HF 795 plakalı otomobiller maddi hasarlı kaza yaptı. Sürücüler kaza sonrası araçlarından inerek yolda gelen araçların kendilerine çarpmaması için tedbir almaya çalıştığı sırada sürücüsü belli olmayan fakat çarpmasının etkisi ile plakası olay yerine düşen 51 BC 863 plakalı başka araç kazazedelere çarptı ve olay yerinden uzaklaştı. Kazada Ümit A.(35) ve Kayınbabası olduğu belirtilen Ramazan D. (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sema A. (29) ve Sümeyye A. (3) ağır yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. (YE-İHS-Y)
İlgili Foto Galeriler
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı