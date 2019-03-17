Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı: 2 yaralı

Kaza yapan araç sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı: 2 yaralı

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

( MALATYA ) MALATYA

Polis Akalan Sağlık Ekipleri Irak 


- Malatya'da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Çarpan araç sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 JAN 38 plakalı otomobil Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan C.A. yönetimindeki 44 DD 776 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki kaldırıma savrulurken, 44 DD 776 plakalı otomobil sürücüsü C.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.M. yaralandı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alınırken,kazaya neden olan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı