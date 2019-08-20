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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kaza yapan araç bahçe duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

Kaza yapan araç bahçe duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Tahkikat Trafik Kazası Bild 


- Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı, itfaiye kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkıp bahçe duvarına vurarak durabilen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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