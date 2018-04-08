Kaza yapan ambulansta 4 kişi yaralandı - ERZİNCAN

- Olay yerinden genel ve detay görüntü - ATT görevlilerin araç başında inceleme yapması - Ambulansta yaralıların görüntüleri - Ambulansın olay yerinden ayrılışıKaza yapan ambulansta 4 kişi yaralandı - Erzincan - Gümüşhane karayolunun Ahmediye mevkisinde devrilen ambulansta 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandıERZİNCAN ( AA) - Erzincan 'da yoldan çıkarak devrilen ambulansta 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.Bayburt ilinden Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine hasta nakleden Dindar Kırımızı (53) idaresindeki 112'ye ait 69 AG 490 plakalı ambulans, Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.Kazada ambulans şoförü ile ambulanstaki acil tıp teknisyenleri Necmi Türkmen (25), Erdinç Öztürk (24) ile hasta Ruhi Gül Dağ (74) yaralandı.Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.