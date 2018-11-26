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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı polislere zor anlar yaşattı

Kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı polislere zor anlar yaşattı

-Olcay Ç.'nin ekiplerle tartışması

Alkollü Sürücü Polis Polis Merkezi Bild Polis Ekipleri 

--Olcay Ç.'yi ekipllerin araçtan indirmeye çalışması
--Şahısların polis araçlarına bindirilmesi
--Kazaya karışan araçlardan görüntü
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki bir otomobille çarpışan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekiplerine mukavemet gösteren alkollü sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Akpınar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen sürücüsü öğrenilemeyen 34 KP 7605 plakalı otomobil ile 41 ABD 117 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kaza sonrasında 34 KP 7605 plakalı aracın sürücüsü ile 41 ABD 117 plakalı araç içerisinde bulunan şahıslar arasında kavga çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale etmek isterken alkollü olduğu belirlenen Olcay Ç. isimli bir şahıs polis ekiplerine saldırmaya çalıştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Araçta uyuyan Olcay Ç.’nin alkollü arkadaşını ise polis ekipleri araçtan çıkartmakta zorluk çekti. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Olcay Ç. ve ismi öğrenilemeyen şahısın olduğu 41 ABD 117 plakalı otomobilde çok sayıda alkol şişesi ele geçirildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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