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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Polisle tartışması

Alkollü Sürücü Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon 

-Gazetecilere saldırması
-kaza yapan araçtan detaylar
-genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bariyerlere çarparak durabilen sürücü, gazetecilere de saldırdı- Alkolmetre üflemek istemeyen sürücü hastaneye götürüldü İSTANBUL

- Esenyurt’ta alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin alkolmetre üflemesini istediği sürücü bu isteği ret etti. Polise zor anlar yaşatan alkollü şahıs, gazetecilere de saldırdı. Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Hoşdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Kadir K. aracıyla Bahçeşehir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, demir bariyerlere çarptı. Sürücü, kaza nedeniyle hava yastıkları açılan arabadan vatandaşların yardımıyla çıktı. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Kadir K.’ya alkolmetre üfletmek istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bu sırada olayı çekmek için kaza yerinde bulunan gazetecilere de saldıran Kadir K. küfür ve tehditler savurdu. Alkolmetreyi üflemeyi ret eden sürücü, alkol testi için hastaneye götürülürken aracı yediemin otoparkına çekildi.
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