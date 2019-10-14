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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza yapacağını anlayan motosiklet sürücüsü kendini yola attı Video

Kaza yapacağını anlayan motosiklet sürücüsü kendini yola attı Video

Kaza yeri ve Trafik ekipleri.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Ambulans, Traktör altına giren Yarış motoru.
-Olay yerine gelen kurtarıcı ekiplerinin motoru traktörün altından çıkartması.
-Kaza yerinden detay ve Devlet Hastanesi Acil önü.

( BURDUR )- Yolun solunda park halindeki traktör faciaya sebep oluyordu BURDUR

- Burdur'da meydana gelen trafik kazasında traktörün altına girmemek için motosikletten atlayan sürücü yaralandı. Kaza Tugay Kavşağında meydana gedi. Edinilen bilgiye göre Bülent Ecevit Bulvarı istikametine giden Mert D.(22) yönetimindeki 33 NPG 33 plakalı motosiklet, önündeki aracı sollayıp ilerlerken , orta refüjdeki kesilen otları yüklemek için yolun solunda park halinde bulunan ve ikaz işareti olmayan Remzi Y. yönetimindeki (22) ait 07 RB 913 plakalı traktörün römorku ile burun buruna geldi. Duramayacağını anlayan sürücü, bir anlık refleksle kendini motosikletten yola attı. Karayolu üzerinde sürüklenen motosiklet sürücüsü Mart D. kazadan yaralı olarak kurtulurkin motosiklet römorkun altına girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mert D., hastaneye sevk edildi. mert D. kazayı sol bacağındaki kırıkla atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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