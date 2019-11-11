Kaza sonucunda refüje oturan arabada bulunan 3 kişi yaralandı

-kaza yerinden görüntüler

-polis ekiplerinin çalışmasından görüntüler

-detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da, aşırı hızlı olduğu iddia edilen iki otomobilin kavşağa hızlı girmesi nedeni ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza merkez Osmangazi İlçesi Gökdere Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Alper U.'nun yönetimindeki 34 GGY 39 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serdar A. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje çıkan 16 V 8521 plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü geçiş yapılan yoldaki trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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