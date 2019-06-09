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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaza sonrasında korkan küçük kızı trafik polisi sakinleştirdi İzle

Kaza sonrasında korkan küçük kızı trafik polisi sakinleştirdi İzle

Olay yerinden detaylar

Polis Küçük Kız Trafik Kazası Trafik Polisi 

-polisin kızı sakinleştirmeye çalışması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında korkan küçük kızı olay yerine gelen trafik polisi sakinleştirdi. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde meydana gelen kazada 38 ZS 436 plakalı otomobil ile 38 DY 356 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrasında korkan küçük kız, kazayı incelemeye gelen trafik polisi tarafından sakinleştirildi. Yapılan inceleme sonrasında araçlar yoldan çekilirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.
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