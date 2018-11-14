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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza sonrası yolda bırakılan araca arkadan gelen araçlar çarptı: 1 yaralı

Kaza sonrası yolda bırakılan araca arkadan gelen araçlar çarptı: 1 yaralı

-Kaza alanından görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Irak Trol 

-- Polis ekiplerinin incelemesi
-- Hastaneden görüntü
-- Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Sürücünün yol ortasında bırakarak kaçtığı minibüse arkadan gelen 2 aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza gece geç saatlerde Körfez D-10 karayolu Kirazlıyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 JG 1247 plakalı özel minibüs, Kirazlıyalı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen araç yol ortasında kalırken, araçtan çıkan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Kaza yapan aracı görerek duran 41 T 3169 plakalı taksiden inen sürücü, diğer araçları uyarmak için yola çıktı. Bu sırada yol ortasındaki kazalı aracı görmeyen Halil İbrahim A.(49) adlı sürücü idaresindeki otomobil, hızla gelerek kazalı araca çarptı. Savrulan otomobil taksiye çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim A. hafif şekilde yaralandı. Taksi sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü, S.B.Ü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının alkollü olduğunu iddia ettiği kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (GY
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