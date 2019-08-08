Kaza sonrası yol savaş alanına dönmüştü... Feci kazada hayatını kaybedenler memleketlerine gönderildi

-Cenazelerin yakınlarına teslim edilmesi

-kazanın arşiv görüntüleri



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te dün yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölen 3 kişinin cenazeleri memleketleri Şanlıurfa’ya gönderildi. D-400 karayolu Gaziantep-Nizip yolunun 15’inci kilometresinde dün öğleden sonra yolcu minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada 3 kişi ölürken 12 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazada yaşamlarını yitiren Ömer Faruk Aydoğdu (27), Abdullah Doğan (24) ve Ahmet Badıllı’nın (23) cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ölen 3 gencin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa’ya gönderildi. Kazada ölen 3 kişinin Gaziantep’e gezmek için geldikleri ve dün öğle saatlerinde Şanlıurfa’dan yola çıktıkları öğrenildi. (MFT-

