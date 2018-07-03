Kaza sonrası yanan aracın içerisinde can verdiler: 1'i çocuk 4 ölü

-yanan araç

-söndürme çalışmaları



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 4 kişi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Sivas’ın İmranlı ilçesi ilçe sınırında meydana gelen kazada, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran araç alev aldı. Yanan aracın içerisinde bulunan biri çocuk 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazada 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Kaza sonrası cep telefonları ile kaydedildi. (GF-

