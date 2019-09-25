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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

Kaza sonrası su kanalına uçan araçta hayatını kaybetti

-KAZADAN YERİNDEN GÖRÜNTÜ

Tahkikat Su Kanalı Sağlık Ekipleri Trol 

--KAZA YAPAN ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ
--ÖLEN ŞAHSIN FOTOSU

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza Bursa-Ankara yolu Çitli kavşağında meydana geldi. Erdoğan Demirkol idaresindeki 26 KC 595 plakalı otomobile, Çitli kavşağından karşıya geçmek istediği sırada, karşı istikametten gelen Harun Y'nin kullandığı 06 FU 2230 plakalı otomobil ortadan çarptı. Kontrolden çıkan 595 plakalı otomobil metrelerce sürüklenerek su kanalına düştü. Kazada araç içerisinde sıkışan Erdoğan Demirkol, itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Erdoğan Demirkol hayatını kaybetti. Diğer araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla kaza yerinde kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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