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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı

Kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı

Ambulans

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

– İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Şahinbey Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birisi diğer araç içerisinde yer alan bir kişiyi bacağından silahla vurarak yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralanan İ.Ç. isimli vatandaşa ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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