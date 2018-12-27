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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaza sonrası sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

Kaza sonrası sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

-AFAD sıkışan yaralıyı kurtarması

İlk Müdahale Trafik Kazası 

--Yaralının ambulansa taşınması
-Görüntü Bilecik İHA klasörü içinde Bilecik Kaza adlı video

( BİLECİK )- Araç içinde sıkışan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardı BİLECİK

- Bilecik'te meydana trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araç içine sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden Vezirhan beldesine seyir halindeki Yusuf Keskin yönetimindeki 11 EE 877 plakalı kamyonet ile aynı istikamette seyir halinde bulunan İsa Özaydın yönetimindeki 16 KDZ 42 plakalı kamyonet Beşevler Mevkiinde çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, 16 KDZ 42 plakalı kamyonet içinde yolcu olarak bulunan Şerif Dergül ve Mevlüt Azizoğlu yaralandı. Yaralılardan Mevlüt Azizoğlu araç içinde sıkışan Bilecik'ten gelen AFAD ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu biraz daha ciddi olan Şerif Dergül buradan Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (CKT-Y)
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