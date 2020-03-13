Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Kaza sonrası otomobile sıkışan çocuğu babası teselli etti

Kaza sonrası otomobile sıkışan çocuğu babası teselli etti

Kazaya karışan otomobil

Hastane Trafik Kazası Bild Küçük Çocuk 

-Otomobil içindeki küçük çocuk
-Otomobilin kapısını açılması
-Yakın ve uzak plandan diğer kazalı araçlar
-Ambulans detayları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan küçük çocuğu babası teselli etti.Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolu otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 01 DB 227 plakalı otomobil çevre yolundan otogar istikametine döndüğü sırada, Aksu Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 KC 615 plakalı otomobille çarpıştı. Aynı yönde seyreden İ.K. idaresindeki 27 YD 166 minibüste otomobillere çarparak orta refüje çıkarak durdu.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 01 DB 227 plakalı otomobilin arka koltuğunda sıkışan M.Ç. isimli küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtarırken, kurtarma esnasında babası çocuğuna, ‘Oğlum az sabır, hadi oğlum’ diye teselli etti.Kazada iki kişi yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı